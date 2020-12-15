В Ленобласти во вторник прогнозируют мороз и снег

В Ленинградской области во вторник, 15 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. На региональных дорогах может образоваться гололедица.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в отдельных районах 47 региона пройдут осадки в виде слабого снега. Юго-восточный, южный ветер будет разгоняться от слабого до умеренного.

Ночью прогнозировались морозы от -3 до -8 градусов. Днем синоптики ожидают, что температура воздуха за окном составит от 0 до -5 градусов.

Также жителей Ленобласти предупредили о гололедице, которая может образоваться на дорогах. Водителям и пешеходам следует быть внимательнее и осторожнее.

Атмосферное давление немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о туманной погоде во вторник.