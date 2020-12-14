Петербуржцев предупредили о туманной погоде во вторник

Видимость на дорогах будет низкая, так что автомобилистам стоит быть особенно осторожными.

В Санкт-Петербурге во вторник, 15 декабря, ожидается туманная погода. Видимость составит 500-1000 метров, так что автомобилистам стоит быть внимательнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

Спасатели отметили, что в туман лучше отложить все запланированные поездки и остаться дома. Если такой возможности нет, то нужно снизить скоростной режим. При движении стоит включить дворники ветрового и обогрев заднего стекла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на борьбу с непогодой в Петербурге вышли сотни машин. В городе прошел ледяной дождь, из-за чего дорожная ситуация осложнилась. У дорожных служб прибавилось работы.