В Минздраве заявили, что не будут ограничивать права женщин на аборты

После 12 недель аборт можно сделать или по социальным показаниям или по медицинским. Фото: unsplash.com

После 12 недель аборт можно сделать или по социальным показаниям или по медицинским. Фото: unsplash.com

В Министерстве здравоохранения России объяснили изменение медицинских показаний для прерывания беременности. Власти уточнили, что новые условия не отменяют право россиянок сделать аборт.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что перечисленные в подготовленном законопроекте показания позволяют женщине прервать беременность вне зависимости от ее срока.

Женщина может сделать аборт на сроке до 12 недель. При этом на процедуру должно быть добровольное согласие. После 12 недель аборт можно сделать или по социальным показаниям или по медицинским, установленным Минздравом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России обновят список показаний для аборта. Медпоказаниями для прерывания беременности, в том числе, являются активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, ВИЧ четвертой стадии, психические расстройства.