В Петербурге прививки против гриппа поставили более 60% населения

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Фото: gov.spb.ru

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице привито против гриппа свыше 3 млн человек. Заболеваемость данным вирусом находится на неэпидемиологическом уровне.

Согласно данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на 14 декабря в городе прививки от гриппа имеют 3 млн 254 тыс. 814 человек. Из них – 489 тыс. 580 детей. Отмечается, что более 629 тыс. людей привились за счет дополнительных источников финансирования. В целом, в городе привито 60,4% населения.

Кроме этого, в ведомстве напомнили, что именно вакцинация является наиболее эффективным способом в борьбе с гриппом.

«Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Петербурга работают над единой вакциной от коронавируса и гриппа.