В Петербурге снижается число заражений COVID-19 и ОРВИ среди школьников и учителей

В понедельник, 15 декабря, в Северной столице к учебе в очном формате вернулись 149 школьных классов. На дистанционном обучении остаются 10 513 учеников.

В Петербурге отмечается снижение числа заражений COVID-19 и ОРВИ среди учащихся школ и педагогов, информирует пресс-служба городского комитета по образованию. По состоянию на 15 декабря продолжают дистанционное обучение 10 513 школьников, что составляет 2% от общего количества обучающихся. При этом в 80% петербургских школ нет ни одного класса на карантине.

Также 16 954 человека, то есть 3,2% от общего числа школьников, остаются на смешанном обучении. За неделю к стандартному формату учебы вернулись 3 455 детей. Кроме того, на карантин на сегодняшний день закрыты 27 групп в 21 детском саду Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января 2021 года школьников Петербурга вне зависимости от возраста будут кормить бесплатными завтраками и обедами.