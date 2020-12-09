В Петербурге школьников будут кормить бесплатно

В Петербурге школьников будут кормить бесплатно
Школьников-льготников будут кормить бесплатно после Нового года. Фото: Baltphoto/Яна Волчкова

Завтраками и обедами будут кормить учеников всех возрастов.

В Санкт-Петербурге с 1 января 2021 года все ученики государственных образовательных учреждений будут получать бесплатные завтраки и обеды. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С инициативой выступила депутат и председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа Елена Киселева, а депутаты ЗакСа ее поддержали. На бесплатное питание смогут рассчитывать льготники, то есть дети из многодетных, малообеспеченных семей и прочие категории граждан. Завтраком и обедом накормят всех – независимо от возраста, места жительства и гражданства.

Также двухразовое горячее питание предусмотрено для студентов профессиональных образовательных учреждений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов питания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
льгота питание школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трассу ВСМ Москва — Петербург проложат максимально близко к Великому ...
В Петербурге предложили проводить вакцинацию от коронавируса в салонах красоты
Глава Роспотребнадзора высоко оценила меры властей Петербурга по борьбе с ...
Число аварий на ЗСД в 2020 году снизилось на 20%, а жертв ДТП стало меньше на 70%
Смольный выделит 8,5 млрд на поддержку предпринимателей
Беглов обсудил взаимодействие властей и бизнеса с ресторатором Мнацакановым
Актер Александр Самойлов умер после заражения коронавирусом
В среду жителей Петербурга снова ждет солнечная и морозная погода