В Петербурге школьников будут кормить бесплатно

Школьников-льготников будут кормить бесплатно после Нового года. Фото: Baltphoto/Яна Волчкова

Школьников-льготников будут кормить бесплатно после Нового года. Фото: Baltphoto/Яна Волчкова

Завтраками и обедами будут кормить учеников всех возрастов.

В Санкт-Петербурге с 1 января 2021 года все ученики государственных образовательных учреждений будут получать бесплатные завтраки и обеды. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С инициативой выступила депутат и председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа Елена Киселева, а депутаты ЗакСа ее поддержали. На бесплатное питание смогут рассчитывать льготники, то есть дети из многодетных, малообеспеченных семей и прочие категории граждан. Завтраком и обедом накормят всех – независимо от возраста, места жительства и гражданства.

Также двухразовое горячее питание предусмотрено для студентов профессиональных образовательных учреждений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов питания.