В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»

В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»
Проводится проверка. Фото: pixabay

Мероприятия проходят по нескольким адресам города, в том числе в частной охранной компании в одном из домов в Солдатском переулке.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, данная охранная компания причастна к делу о незаконной банковской деятельности. Она выступала их клиентом.

В целом, по версии следствия, организаторы незаконной деятельности смогли получить около 302 млн рублей за 3,5 года через другие предприятия. Одно из них – охранная компания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина ударил знакомую в лицо ножом после совместного распития алкогольных напитков.

Инцидент произошел 15 декабря в коммунальной квартире на улице Ленской. Мужчина вступил в конфликт с женщиной и позже схватился за нож. В полицию обратились соседи, когда услышали шум из соседней комнаты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
незаконная банковская деятельность новости СПб теневые банкиры частная охранная организация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Попытка № 3: депутаты третий раз за осень пишут Беглову из-за ...
В офисах крупного охранного холдинга Петербурга проходят обыски
В Рособрнадзоре отложили введение обязательных контрольных по истории перед ...
Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных ковид-пациентов
В Петербурге разыскивается пропавший без вести мужчина
В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»
Беременные женщины, несовершеннолетние дети и «хроники» не смогут ...
Стали известны самые популярные автобусные маршруты в Петербурге