Мужчина ударил знакомую ножом в лицо после распития алкоголя в коммуналке на Ленской

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес удар ножом женщине после совместного распития спиртных напиток.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», инцидент произошел 15 декабря в коммунальной квартире на улице Ленской. Мужчина вступил в конфликт с женщиной и позже схватился за нож. Удар последовал в лицо пострадавшей. Точная причина произошедшего неизвестна.

В органы обратились соседи, которые услышали шум драки и женские крики. В итоге, мужчину удалось задержать в парадной дома. Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержаны двое мужчин за кражу титановых деталей с завода весом 100 килограмм. Нарушители пытались вывести ценный груз через территорию КПП.