Попытка № 3: депутаты третий раз за осень пишут Беглову из-за дома-«крематория» на Карповке

Депутаты в Петербурге в очередной раз собираются обратиться к губернатору Александру Беглову из-за строительства ЖК на набережной Карповки. Парламентарии неоднократно требовали отменить разрешение на строительство. Теперь застройщик, по их словам, распространяет информацию о старте продаж квартир.

Очередной групповой запрос депутаты, судя по всему, представят на заседании в Законодательном Собрании в среду, 16 декабря.

По их информации, застройщик объявил о страте продаж квартир к ЖК Meltzer Hall. Однако, следует из запроса, который есть в распоряжении редакции Gazeta.SPb, данные об экстерьере, фасадных решениях и композиционной проработке не учитывают замечаний, которые высказывались Градостроительным советом еще в 2013-м году.

«Депутаты Законодательного Собрания убеждены, что проект ЖК требует дополнительной оценки и проработки, а принятие окончательного решения по нему – консолидации мнений членов Градостроительного совета, исполнительных органов государственной власти, ЗакСа и жителей Петроградской стороны», — говорится в депутатском запросе.

Парламентарии просят губернатора ответить, почему проект строительства ЖК не выносился на повторное рассмотрение Градсовета.

Отметим, что только за осень этого года это уже третий запрос депутатов губернатору по вопросу строительства ЖК на Петроградской стороне. Законодатели настаивали на том, что при проектировании ЖК был нарушен закон об охране объектов культурного наследия.

Кроме того, по мнению парламентариев, строительство многоквартирного дома высотой почти 25 метров с двухэтажной подземной парковкой приведет к разрушению объектов культурного наследия на набережной. Внешний вид здания они также сравнивали с крематорием.