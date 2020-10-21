Депутаты второй раз за месяц просят остановить стройку дома-«крематория» на Карповке

В Петербурге депутаты продолжают выступать против застройки Петроградского района. Губернатору Александру Беглову направили очередной запрос по строительству ЖК Meltzer Hall на набережной Карповки.

Групповой депутатский запрос губернатору обсудили на очередном заседании Законодательного Собрания Петербурга в среду, 21 октября. Его представил спикер парламента Вячеслав Макаров. Отметим, что Петроградская сторона давно считается вотчиной председателя ЗакСа.

Законодатели по-прежнему начинают настаивать на том, что при проектировании ЖК был нарушен закон об охране объектов культурного наследия.

Отметим, что за месяц это уже второй коллективный депутатский вопрос по строительству комплекса.

Как писала gazeta.spb.ru, в ЗакСе считают, что строительство многоквартирного дома высотой почти 25 метров с двухэтажной подземной парковкой приведет к разрушению объектов культурного наследия. Уточнялось, что на территории предполагаемой застройки находится ряд объектов культурного наследия – постройки фабрики Мельцера, дом Корлякова, здание кинематографа «Гранд-Палас».

В новом запросе депутаты добавляют также, что участок, на котором предполагается строительство ЖК, расположен в зоне влияния перегона участка метро «Петроградская – Черная речка». По данным парламента, между тем, требование о согласовании проектной документации с ГУП «Петербургский метрополитен» было нарушено.

Депутаты просят губернатора предоставить в Законодательное Собрание ряд документов по строительству объекта, а также принять меры против строительства.