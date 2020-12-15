Назван город, куда можно поехать на Новый год вместо Петербурга

Назван город, куда можно поехать на Новый год вместо Петербурга
В Казани не вводили серьезных ограничений из-за COVID-19. Фото: Pixabay.com

Туристы, которые ранее планировали поехать на новогодние каникулы в Северную столицу, могут отправиться в Казань.

В отличие от ряда городов, где на время праздников запретили работу кафе и ресторанов, в Казани торжества пройдут почти в том же объеме, что и до коронавируса, сообщает АТОР.

Все заведения общепита в новогоднюю ночью в столице Татарстана могут работать до трех часов утра. Гостей ждут и на ужин, и на шоу-программу. В Казани открыты гостиницы, музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры. Кафе и рестораны работают до 12 часов ночи.

В Петербурге в зимние каникулы будут действовать ограничения. Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Театры Петербурга, находящиеся в федеральном подчинении, будут закрыты на период новогодних праздников. Зоопарки тоже не будут работать на новогодних каникулах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг (МКС), представляющий интересы петербургских отельеров, рестораторов и туристического бизнеса, обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

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