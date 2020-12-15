Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что будет «драться» за страну до тех пор, пока «последний омоновец» и «настоящий врач» не скажут, что он сделал свое дело как глава государства.

«Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», — заявил Лукашенко (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После этого начались массовые протесты. Оппозиция не признала итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет со своего поста после того, как будет принята новая конституция. Он также заверил, что не пишет новые закон государства «под себя», потому что не намерен задерживаться на должности надолго.