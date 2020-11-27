Лукашенко уйдет с президентского поста после принятия новой конституции

Глава Белоруссия призвал граждан успокоиться и дал обещание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет со своего поста после того, как будет принята новая конституция. Об этом сообщает «БелТА». Он также заверил, что не пишет новые закон государства «под себя», потому что не намерен задерживаться на должности надолго.

Политик попросил всех успокоиться и «спокойно это переносить». Он также добавил, что не допустит фальсификаций при проведении выборов по поводу принятия конституции.

Напоминаем, что в Белоруссии на протяжении долгого времени проходят митинг. Оппозиция требует отставки Лукашенко, так как потеряла к нему доверие. Сам президент пока не намерен покидать свой пост – до этого он планировал проводить досрочные выборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихановская хочет аннулировать договоренности Лукашенко с Россией.