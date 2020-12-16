Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова попала в реанимацию с коронавирусом

Экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова попала в реанимацию после заражения коронавирусом.

«Я не спала две ночи, на третью мне стало казаться, что я умираю, в прямом смысле этого слова. Температура, давление, люстра на потолке ездила, бросало то в холод, то в жар, полопались в глазах все капилляры», — написала Милана на своей странице в Instagram.

Девушку увезли в больницу. Две недели она будет лечиться под присмотром врачей.

Подписчики пожелали Милане скорейшего выздоровления.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения, выздоровело 2 149 610 пациентов, умерло 47 968 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.