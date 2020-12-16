Одноразовая медицинская маска подешевела до 2,5 рублей в Петербурге

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге значительно подешевели одноразовые медицинские маски. Стоимость средства индивидуальной защиты снизилась до 2,5 рублей. Об этом рассказал председатель комитета по государственному заказу Александр Жемякин.

По его словам, в начале 2020 года одноразовые маски могли продаваться в городе по цене до 80 рублей, однако сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Это связано с развертыванием нескольких линий по их производству.

Напомним, во время пандемии коронавируса петербургские врачи призывают горожан соблюдать меры предосторожности. Ношение маски позволит снизить определенный объем вирусной нагрузки, а также следует следить за своей гигиеной и мытьем рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о правилах ношения маски зимой. По словам врача, менять их необходимо чаще, чем летом.