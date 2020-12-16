Полуобнаженная Лиза Арзамасова очаровала поклонников

Лиза Арзамасова в предвкушении Нового года опубликовала пост, в котором рассуждает, как появляется «удивительное состояние» ожидания праздников и подарков.

Свои рассуждения звезда опубликовала под полуобнаженным фотов соцсети Instagram. Она оголила плечи, укутавшись в белоснежную простыню. Арзамасова позировала с пышно завитыми волосами на фоне комода.

По словам актрисы, мечты каждого человека на Земле не могут сбыться. Однако даже у взрослых людей в канун Нового года не ослабевает вера в волшебство.

В комментариях пользователи осыпали актрису комплиментами.

«Как фея из сказки», — написал поклонник. «Невероятная красотка!», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники заметили на руке Арзамасовой дорогое кольцо. Такое кольцо могло стоить как минимум 600 тысяч рублей.