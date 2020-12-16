После «минирования» дома на Просвещения могут возбудить дело

В Выборгском районе Петербурга из жилого дома эвакуировали 43 человека после сообщения о «минировании».

Инцидент произошел во вторник, 15 декабря, в доме №46 по проспекту Просвещения. В отдел полиции поступило сообщение от сотрудников ФСБ. На электронный адрес службы безопасности поступило письмо о заложенной взрывчатке в первом корпусе здания.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские осмотрели квартиру, принадлежащей 79-летней пенсионерке, и прилегающую территорию. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители дома на проспекте Просвещения рассказали о ночной эвакуации.