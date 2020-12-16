«Лучше дотировать фитнес-центры, чем нефтяные компании»: спортсмены и аналитики прокомментировали стремление фитнес-клубов заняться реабилитацией переболевших Covid-19

Российские фитнес-клубы хотят подключиться к реабилитации граждан, переболевших коронавирусом. Gazeta.SPb выяснила, что об этом думают спортсмены, руководители спортивных учебных заведений и аналитики.

«Возможно, это неплохая идея», — так о стремлении фитнес-клубов превратиться в некие центры реабилитации и помочь гражданам, перенесшим Covid-19, высказался российский футболист и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин. Спортсмен в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb признался, что готов подержать такую инициативу, если она будет тщательно проработана.

«Помимо самой площадки нужны ведь соответствующие компетенции. Если этот вопрос как следует пропродумать, то почему бы и нет. Я бы поддержал такую идею», — сказал он.

Похожей точки зрения придерживается и директор детско-юношеской спортивной школы «Радуга» Игорь Борисов. Но с оговоркой: фитнес-клубы, говорит он, — это, прежде всего, бизнес, который в сложные для него времена рассчитывает на поддержку государства.

«Мне сложно судить о том, является ли фитнес действенным способом реабилитации после коронавируса. Думаю, при наличии предписания врача о том, что на таком-то этапе необходимо, скажем, развивать емкость легких, то, чисто теоретически, это возможно. Но не стоит забывать, что фитнес-клубы просто так заниматься реабилитацией не будут. А само дело, разумеется, божеское — почему бы и нет», — считает он.

Если желание фитнес-клубов стать своеобразными центрами для реабилитации людей, перенесших коронавирус, — это некий расчет, то их можно понять. Ведь, по оценкам аналитиков, до половины из них могут закрыться уже в ближайший год. Проблема может быть в падении продаж.

«Клубы в основном держались за счет «длинных» контрактов — абонементов, которые многие клиенты покупали, например, в конце 2019 года. А когда весной начались известные всем «приключения», локально выручка у них не так сильно просела, потому они авансом получили платежи за предыдущий период времени. А вот сейчас уже стоит вопрос о том, что нужно продлевать абонементы и многие, к сожалению, вынуждены будут от этого продления отказаться. В связи с этим следующий год для многих будет критическим», — предполагает основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

По его мнению, фитнес-клубы, объединившись в своих требованиях, поступили абсолютно правильно. А что касается здоровья, так на этом точно экономить не стоит.

«Лучше дотировать фитнес-центры, чем нефтяные компании. Потому что они закладывают определенный потенциал в здоровье нации. В этом смысле действительно очень обидно, что в силу объективных причин — эпидемиологической ситуации и снижения реальных доходов населения — даже после снятия ограничительных мер очевидно, что посещаемость этих объектов будет значительно ниже, чем до кризиса. Это, к сожалению, уже факт, они это понимают и готовятся, пытаясь вписать себя в различные программы», — говорит Федяков.

Напомним, фитнес-клубы предложили Минздраву подключить их к реабилитации граждан, переболевших коронавирусом в легкой и средней формах тяжести. Соответствующее письмо главе ведомства Михаилу Мурашко направило Национальное фитнес-сообщество (НФС), пишет «Коммерсант». В него входят 1700 фитнес-клубов из 77 регионов России. Они отмечают, что в октябре, откликнувшись на просьбы медицинского сообщества и своих клиентов, разработали специальные программы по профилактике и реабилитации Covid-19 и теперь предлагают оценить их эффективность, а по результатам этой оценки разработать методические рекомендации для медучреждений, включив в них эти программы. При этом часть клубов готовы стать базами для реабилитации. Отмечается, что такие меры могли бы помочь и государственной медицине, где наблюдается недостаток стационарных отделений и персонала, и бизнесу, столкнувшемуся с весенним локдауном. До пандемии фитнесом в России, по данным НФС, занимались 7 млн человек. Ухудшение санитарной обстановки сказалось на активности клиентов, но сейчас ситуация начала налаживаться.