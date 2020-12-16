В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 758 человек

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирус выявили у 3 758 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно сегодня, 16 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном списке Москва, где за сутки болезнь подтвердилась у 5 028 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 1 477 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирус подхватили еще 224 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболеть простудой во время пандемии может быть даже полезным. К такому выводу пришли британские ученые.