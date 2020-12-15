Ученые заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

Ученые заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом
Привести к потере обоняния может и обычная простуда. Фото: pixabay.com

Переболеть простудой во время пандемии может быть даже полезным. К такому выводу пришли британские ученые.

В сезон простудных заболеваний у многих пациентов внезапно находят антитела к SARS-CoV-19. Однако они не болели коронавирусом. Медики предполагают, что обычная простуда может стать причиной выработки антител новой инфекции.

Согласно исследованию, опубликованному в The Mirror, чаще всего простудой болеют дети, однако пока не доказано, что антитела защищают от заражения или распространения нового вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая диета защитит от коронавируса. Благодаря такому стилю питания также удастся снизить процент жира и холестерина в организме, а также стабилизировать уровень сахара в крови.

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