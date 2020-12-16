Скучающих на каникулах петербуржцев зовут смотреть на звезды: планетарий не закроют

Жителям Петербурга оставят немного развлечений на новогодних каникулах. В условиях закрытия музеев, театров, выставок и общепита горожан зовут смотреть на звезды.

Как выяснила Gazeta.SPb, Санкт-Петербургский планетарий под новогодние ограничения не попал. Посетителей принимать там готовы уже со 2 января. В первый день работы после Нового года планетарий предлагает полнокупольные программы, в том числе «В поисках космических сокровищ».

В Планетарии №1, который находится на набережной Обводного канала, с уверенностью ответить на вопрос Gazeta.SPb о работе в новогодние каникулы не смогли. Там отметили, что сейчас администрация планетария решает этот вопрос. Ожидается, что о работе планетария смогут объявить на следующей неделе. При этом там упомянули, что в планетарии, по факту, проходят кинопоказы.

Пока, по постановлению городского правительства, организации исполнительских искусств в период с 30 декабря по 10 января должны быть закрыты. До 3 января не будут работать заведения общественного питания.

Уже известно, что петербургские кинотеатры останутся открытыми во время новогодних каникул. Они продолжат продавать 25% билетов. Как писала Gazeta.SPb, не секрет, что за время пандемии кинотеатры понесли немалые потери. Их владельцы, впрочем, нашли, как заработать в преддверии праздников. Жителям Петербурга предлагают арендовать целые кинозалы. При этом смотреть кино в них необязательно – залы предлагают под организацию различных мероприятий, в том числе фуршетов, что может стать альтернативой корпоративам в ресторанах, которые оказались практически невозможны из-за коронавирусных ограничений.