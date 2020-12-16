В Петербурге разыскивается насильник, напавший на четырёхлетнюю девочку

Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, просят сообщить в правоохранительные органы. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, просят сообщить в правоохранительные органы. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи Василеостровского района Северной столицы разыскиваются 37-летнего местного жителя, которому заочно предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По данный следствия, Красный Максим Сергеевич 25 июня 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Среднему проспекту надругался над четырехлетней девочкой. Мужчине заочно предъявлено обвинение, его объявили в розыск и по задержании отправят под арест.

На вид разыскиваемому 35-37 лет, рост около 175-180 см, волосы короткие, темно-русые. Главное следственно управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу обращается к жителями Санкт-Петербурга и других регионов, которые опознали указанного мужчину обращаться по телефонам: 8 (812) 617-26-07, 8 (812) 355-75-20, 8 (812) 616-42-99, 8 (921) 383-87-60 или 02. Заявителям гарантируется конфиденциальность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге четырехмесячный малыш попал в больницу с сильными ушибами головы. Возбуждено уголовное дело.