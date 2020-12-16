«Мы очень боялись дистанционки»: директора петербургских школ оценили 2020-й учебный год

Gazeta.SPb, подводя итоги учебного года, поговорила с директорами школ и выяснила, как пандемия коронавируса сказалась на успеваемости учеников, настроении учителей и что во всей этой ситуации можно посоветовать родителям.

Пандемия коронавируса сломала планы и нарушила привычное течение жизни Президентского физико-математического лицея №239 в Центральном районе, признался его директор Максим Пратусевич. По его словам, учебное заведение столкнулось с полной неопределенностью: «Совершенно непонятно, что будет дальше, куда мы денемся и как будем работать».

Сложная эпидемиологическая ситуация создала в школе довольно нервозную обстановку, говорит ее руководитель. Но, похоже, что самой горькой ложкой дёгтя стало дистанционное обучение, на которое учебные заведения города вынужденно перешли весной и в каком-то смысле остаются на нем сейчас. «Дистант» у нас в принципе проходит нормально, но все равно от этого все устают», — сказал Максим Пратусевич и добавил, что в целом оба формата — дистанционный и новый — смешанный — на успеваемости детей не сказались. Но пандемия заставила всех выучить один важный урок: успех в усвоении знаний в большей степени зависит от самих учеников и их родителей. А потому директор ФМЛ советует взрослым, прежде всего, не паниковать: «В конечном счете ребенок учится сам. Школа в этом может только помочь. Но рассчитывать нужно всегда на себя».

Немало нервов дистанционное обучение потрепало ученикам и учителям школы №469 Выборгского района. По словам ее директора Юлии Купоровой, нового формата в учебном заведении очень боялись. Также здесь опасаются, что пандемия так просто не сдастся и принесет, например, новые кадровые потери, ведь сейчас болеют, в том числе тяжело, очень много педагогов.

«Все остальное в принципе идет по плану: работы пишем, дети занимаются, может быть, не с той интенсивностью, с какой хотелось бы, конечно», — говорит Юлия Купорова. Родители, по ее словам, сильно переживают: «У них очень нервозное состояние — спичку поднеси, и она вспыхнет». Но несмотря на все сложности и возможное недопонимание, директор советует взрослым все же прислушиваться к учителям: «Все, что мы говорим, — это апробировано годами. Не воспринимайте наши советы в штыки».

Тем временем родители также делятся своими впечатлениями от учебного года и переживаниями о будущем.

«Нам классная только что написала: с 21 по 29 декабря 7-11 классы будут учиться дистанционно. Мда…» — пишет ода из родительниц на сайте Littleone, очевидно, вспоминая не слишком удачный опыт с новым форматом весной.

«Что в январе будет — не ясно. Но если опять длинные каникулы, то это очень плохо», — отвечает ей другая.

Напомним, что 16 декабря комитет по образованию опроверг информацию о якобы принятом решении продлить в Петербурге зимние каникулы. Фейковая новость, по данным ведомства, распространилась по социальным сетям. Так, каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января.