Во Всеволожске хулиган разгромил чужую машину куском поребрика

Наряд ОВО передал задержанного сотрудникам 128 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Наряд ОВО передал задержанного сотрудникам 128 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Около четырех утра 16 декабря наряд вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленобласти задержал жителя Всеволожска, который нанес сильные повреждения чужой машине, припаркованной возле клинической больницы.

Тревожный шум, доносящийся с улицы, услышал сотрудник медучреждения, расположенного на Колтушском шоссе в городе Всеволожск. Позже мужчина заметил, что неподалеку от больницы неизвестный хулиган громит «Хендай Солярис». Медработник сразу же нажал тревожную кнопку, расположенную в приемном покое.

На вызов оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали на неохраняемой стоянке злоумышленника — мужчина бил и пинал автомобиль, а также разбил все стекла куском поребрика и выломал зеркала заднего вида. Преступника передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Что послужило мотивом для такого поступка, пока неизвестно.

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