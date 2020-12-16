Орлов прокомментировал обидные слова Дзюбы

Орлов прокомментировал обидные слова Дзюбы
Дзюба назвал Орлов флюгером. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист назвал журналиста флюгером.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о словах нападающего «Зенита» Артеме Дзюбе. Его слова цитирует Sport24. Он отметил, что ему не хочется вступать в конфликт с игроком, потому что это «ниже его достоинства». Орлов считает, что не стоит обращать внимания на слова Дзюбы. Комментатор призвал футболиста решать свои проблемы самостоятельно.

Напоминаем, что после матча с «Динамо» Дзюба назвал Орлова флюгером и передал ему привет. Видимо, ему не понравилось, как журналист критикует его. Орлов писал, что Дзюба давно перестал развиваться как футболист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов рассказал, когда Дзюба вернется в сборную в качестве капитана. Напомним, Дзюба был отцеплен от состава команды перед ноябрьским сбором после скандала с видео, которое оказалось в соцсетях.

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