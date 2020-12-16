Вакцины от коронавируса включат в календарь профилактических прививок

В некоторых городах России уже началась вакцинация от инфекции.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает РИА Новости. В ближайшее время соответствующие поправки внесут в один из приказов Министерства здравоохранения.

Напоминаем, что неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса. Сделать укол пока могут сотрудники образовательных учреждений, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, работники МФЦ и некоторых других учреждений, которым приходится часто контактировать с большим количеством людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный закупит более 200 холодильников для хранения вакцины от коронавируса. Препарату нужны особые условия хранения, чтобы он не потерял свои свойства.