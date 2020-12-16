Смольный закупит более 200 холодильников для хранения вакцины от коронавируса

Препарату нужны особые условия хранения, чтобы он не потерял свои свойства.

В Санкт-Петербурге ощутили нехватку холодильников для хранения вакцины от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Чтобы препарат хорошо сохранился, в каждом прививочном пункте должно быть по три морозильные камеры. Это позволит соблюсти холодовую цепочку. Эргашев добавил, что в ближайшее время власти закупят 210 холодильников, так как их катастрофически не хватает.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге на данный момент работают два прививочных пункта, запланировано открытие около 70 пунктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все регионы России получили вакцину от COVID-19. Он отметил, что вакцинация началась во всех российских регионах, перед началом поставки провели пробные логистические цепочки.