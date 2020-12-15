Все регионы России получили вакцину от COVID-19

Все регионы России получили вакцину от COVID-19
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса есть во всех регионах России.

Он отметил, что вакцинация началась во всех российских регионах, перед началом поставки провели пробные логистические цепочки, сообщает РИА «Новости». Кроме того, разработана стандартная операционная процедура для обеспечения качества транспортировки вакцины.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения, выздоровело 2 149 610 пациентов, умерло 47 968 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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