«Зенит» обыграл «Спартак» дома со счетом 3:1

Петербургский «Зенит» одержал очередную победу в чемпионате России по футболу. Подопечные Сергея Семака взяли вверх над московским «Спартаком». Игра завершилась со счетом 3:1 на «Газпром Арене».

Сине-бело-голубые забили три мяча, которых хватило для уверенной победы над «Спартаком». В составе «Зенита» отличился Сердар Азмун на 8 минуте, а затем уже под занавес матча забили Ярослав Ракицкий на 91 минуте и Артем Дзюба на 93-й минуте.

«Спартак» смог отметится одним забитым мячом. Его забил футболист «Зенита», – Деян Ловрен отправил футбольный снаряд в свои ворота в первом тайме.

Таким образом, «Зенит» после победы укрепил свое место на первой строчке в турнирной таблице. Напомним, что матч со «Спартаком» имел принципиальное значение, так как обе команды шли друг за другом в Премьер-лиге.

Теперь у сине-бело-голубых 41 очко после 19 туров. У московского «Спартака» – 35 балов. Следом идет ЦСКА – 34 очка. Однако армейцы провели только 18 встреч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен был проходить без болельщиков.