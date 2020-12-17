Около 20% магазинов в российских ТЦ закрылись в 2020 году

Примерно 1 млн компаний малого и среднего бизнеса объявили о своем закрытии в текущем году в торговых центрах. Крупный бизнес чувствует себя пока что лучше.

Об этом заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в четверг, 17 декабря, газете «Известия».

На данный момент в стране закрылись примерно 20% магазинов. Всего в России работают примерно 3 тыс. торговых центров. В них примерно 40% приходится на малый и средний бизнес, а все остальное это федеральные крупные сети, то есть 60%.

Таким образом, в 2020 году объем свободных площадей в торговых центрах составляет 10-15% и среднего – 15-30%. В прошлом году показатели были намного позитивнее: 1-3% и 10-15% соответственно.

Кроме этого, Булат Шакиров отметил, что в течение нескольких лет в России возможно большое количество банкротств ТЦ из-за кризиса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бизнес просит Беглова ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество.