Бизнес просит Беглова ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество

В Петербурге владельцы торговых центров и бизнес-площадок просят губернатора города Александра Беглова не повышать ставки налога на имущество. Данная мера позволит бизнесу выбраться из кризиса.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо предпринимателей, мораторий позволит спасти бизнес, а именно, – облегчить выход из коронавирусного кризиса.

«Данный налог никак не зависит от текущей деятельности компаний и в нынешних тяжелейших экономических условиях является для нас большим бременем», – сообщается в письме.

По мнению предпринимателей, сделать мораторий можно с помощью введения поправок в законы «О налоге на имущество организаций» и «О налоге на имущество физических лиц», которые находятся на рассмотрении Законодательного собрания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге бизнесвумен задержала 600 тыс. рублей за коммуналку.