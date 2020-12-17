В Ленобласти 17 декабря ожидается снег и до -2 градусов

В Ленобласти 17 декабря ожидается снег и до -2 градусов
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

В четверг, 17 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. На западе региона выпадет мокрый снег с дождем. На востоке Ленобласти выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.

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