В Ленобласти 17 декабря ожидается снег и до -2 градусов

В четверг, 17 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. На западе региона выпадет мокрый снег с дождем. На востоке Ленобласти выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.