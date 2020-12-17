В результате ДТП с двумя автобусами в Египте погибли семь человек

В результате ДТП с двумя автобусами в Египте погибли семь человек
Проводится проверка. Фото: pixabay

В провинции Сохаг в центральной части Египта произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса.

В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек и 11 пострадали, сообщает портал Akhbar el-Yom.

По предварительной информации, автобус с пассажирами, следовавший из города Кена в египетскую столицу Каир, и микроавтобус, направлявшийся из города Мерса-Матрух на севере страны в деревню аль-Балабиш, столкнулись на въезде в деревню аль-Кошех.

Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Садовой улице. Автомобили «Шевроле» и «Киа» столкнулись друг с другом. На данный момент точная причина аварии неизвестна.

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