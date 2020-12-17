В Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег

В Петербурге, в четверг, 17 декабря, ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, циклонический вихрь, принесший в город оттепель, продолжит свой путь на восток, и регион постепенно переместится в его холодную часть.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается гололедица вечером, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха прогреется до плюс 3 градусов тепла.

Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.