Власти Петербурга усилят проверку баров из «Карты сопротивления»

Власти Петербурга совместно с Федеральной налоговой службой планируют продолжать проверки баров из «Карты сопротивления».

По их мнению, рейды помогут выявить нарушения, которые раньше не были замечены, сообщает АБН.

Как отметил глава комитета по промышленности и торговле Александр Ситов, к процедуре проверок не лишним будет привлечь сотрудников полиции. По его мнению, в акции «Карты сопротивления» нет ничего героического.

Ранее представители заведений общепита в Петербурге, которые не намерены соблюдать запрет городских властей на работу ресторанов в новогодние праздники, создали интерактивную карту со своими адресами, она опубликована на сайте «Карта сопротивления».

Власти Петербурга полностью запретили работать общепиту с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января общепит не может работать в ночное время (с 19:00 до 06:00).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице планируют организовать проверки заведений общественного питания, которые отказались закрываться в новогодние праздники.