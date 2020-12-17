Задержанного в Петербурге беглеца из тюрьмы передали Эстонии

Из России экстрадировали мужчину, который пять лет назад сбежал из эстонской тюрьмы. Летом прошлого года его задержали в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 15 декабря в пункте пропуска «Ивангород – Нарва» 41-летнего мужчину передали правоохранительным органам Эстонии. Осенью 2015 года он был объявлен в розыск.

Вместе с соучастником мужчина сбежал из таллиннской тюрьмы, где находился за незаконный оборот наркотиков. Позже стало известно, что он пересек границу с Россией. Беглеца задержали в центре Петербурга.

«По запросу правоохранительных органов Эстонии после удовлетворения надзорными органами нашей страны мужчину экстрадировали», — отметили в МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленинградской области задержали троих граждан Таджикистана, находившихся в федеральном розыске. Они хотели пересечь границу с Эстонией.