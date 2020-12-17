В Петербурге скончался заслуженный врач страны Владимир Линьков

Владимир Линьков умер на 79-м году жизни. Фото: vk.com/elizspb

Владимир Линьков умер на 79-м году жизни. Фото: vk.com/elizspb

Ушел из жизни врач-отоларинголог высшей категории, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Владимир Линьков. Ему было 78 лет, сообщается на странице Елизаветинской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Иванович посвятил работе хирургом 40 лет своей жизни. Он проводил сложнейшие слухосохраняющие и слухоулучшающие операции, создал множество эффективных методов лечения заболеваний ЛОР-органов.

Последние 10 лет он работал в Елизаветинской больнице.

«Владимир Иванович Линьков до конца своих дней оставался душевным, чутким к чужому горю человеком. В памяти коллег и учеников Владимир Иванович навсегда останется мудрым наставником и надежным товарищем», — говорится в сообщении медучреждения.

Хирург спас жизни десяткам пациентов. Горечь утраты разделяют его коллеги, пациенты и ученики с родными и близкими.