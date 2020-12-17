Путин оценил состояние российского банковского сектора

Путин оценил состояние российского банковского сектора
Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что состояние российского банковского сектора — удовлетворительное, а финансовая система – устойчива.

«Мы меньше занимаем на внешних рынках и регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства. 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это означает, что мы не в полной мере, но все же начинаем слезать с нефтегазовой иглы», — сказал он.

Путин отметил, что также подросли международные резервы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин хочет продолжить практику того, чтобы на все обращения от граждан была получена реакция, в том числе от волонтеров и общественников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин пресс-конференция экономика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Путин обещал, у него и спрашивайте»: президент обещал разобраться с ...
В Петербурге с начала декабря ликвидировали около 50 торговых точек
Макрон получил положительный результат теста на коронавирус
Все школы России получат доступ к высокоскоростному интернету в 2021 году
Путин ответил на вопрос, кто отравил Навального и почему не возбуждено дело
Владимир Путин: российские хакеры не помогали избираться Трампу
Путин сообщил, кто стоит за «утками» про русских хакеров
Путин — Шнурову: при падении батареи на ногу говорите «редиска»