Путин оценил состояние российского банковского сектора

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что состояние российского банковского сектора — удовлетворительное, а финансовая система – устойчива.

«Мы меньше занимаем на внешних рынках и регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства. 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это означает, что мы не в полной мере, но все же начинаем слезать с нефтегазовой иглы», — сказал он.

Путин отметил, что также подросли международные резервы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин хочет продолжить практику того, чтобы на все обращения от граждан была получена реакция, в том числе от волонтеров и общественников.