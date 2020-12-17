Путин: в России не выявили ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от COVID-19

Путин: в России не выявили ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, заявил, что в РФ не выявлено ни одного серьезного случая побочного действия вакцины от коронавирусной инфекции.

Путин отметил, что уровень защиты, который показывает российская вакцина, достигает 97%.

Он добавил, что уверен в хорошем результате сотрудничества по вакцине от коронавируса с компанией AstraZeneca.

«Преодоление всех проблем, связанных с пандемией это массовая вакцинация. Именно она должна создать какой-то общенациональный иммунитет. Наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — сказал Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции, что выборы в Государственную Думу РФ будут проходить с некоторыми изменениями.

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