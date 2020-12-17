Путин рассказал о «флюидах на личном уровне» в отношениях с Китаем

Путин рассказал о «флюидах на личном уровне» в отношениях с Китаем
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин оценил отношения с лидерами других стран.

На ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг, 17 декабря, президент Владимир Путин отметил, что рад работать с любыми лидерами. Он уточнил, что у него, как и других, в приоритетах – национальные интересы своей страны.

Отдельно глава государства высказался об отношениях с Китаем. Он отметил, что у Москвы много общих интересов с Пекином. При этом президент уточнил, что, возможно, на отношениях сказываются и «флюиды на личном уровне». Как подчеркнул Путин, у него с Си Цзиньпинем складываются очень добрые и доверительные отношения.

В этом году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в необычном формате. Президент выходит в эфир по видеосвязи из Ново-Огарево.

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