Владимир Путин: граждане стали авторами поправок в конституцию

«Все хорошо в срок» — так президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал поправки в Конституцию РФ, принятые в этом году.

«Раньше некоторые вещи было невозможно сделать», — отметил он и добавил, что фундаментальные основы нашей конституции остались без изменений.

«Прежняя конституция принималась у в условиях боевых действий в Москве, люди гибли, танки стреляли. Память такая, что стараемся выкинуть самое плохое. Но это было, — рассказал президент РФ. — Конституция сыграла стабилизирующую роль, помогла сохранить гражданский мир, создала базу для развития, но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с ней мы должны были внести коррективы».