Владимир Путин: граждане стали авторами поправок в конституцию

«Все хорошо в срок» — так президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал поправки в Конституцию РФ, принятые в этом году.
«Раньше некоторые вещи было невозможно сделать», — отметил он и добавил, что фундаментальные основы нашей конституции остались без изменений.
«Прежняя конституция принималась у в условиях боевых действий в Москве, люди гибли, танки стреляли. Память такая, что стараемся выкинуть самое плохое. Но это было, — рассказал президент РФ. — Конституция сыграла стабилизирующую роль, помогла сохранить гражданский мир, создала базу для развития, но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с ней мы должны были внести коррективы».
«Например, социальные гарантии, связанные с индексацией пенсии. Как можно было в 1993 году такое сделать? Там не платили по полгода. А сейчас другая ситуация. Надо не позволить сегодняшним и будущим руководителям не платить пенсию. Как и проблемы борьбы с бедностью. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому это зафиксировано в конституции», — сказал Путин.
«Сколько было поправок — тысячи, если не сотни тысяч. Всероссийское голосование провели — спасибо. Это был по факту референдум, граждане стали авторами поправок в конституцию», — отметил президент.