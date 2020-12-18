Юлия Бардакова, #SEKTA: реабилитация граждан после Covid-19 при помощи фитнес- клубов — это хорошая идея

О своем отношении к инициативе российских фитнес-клубов помочь гражданам, перенесшим коронавирус, реабилитироваться, а также о том, как следует заниматься спортом после долгого перерыва, корреспонденту Gazeta.SPb рассказала руководитель петербургского филиала школы идеального тела «Sekta» Юлия Бардакова, которая о болезни знает не понаслышке.

«Я ознакомилась с обращением Национального фитнес-сообщества к Министерству здравоохранения. Знаете, это хорошая идея», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb Юлия Бардакова. Она призналась, что переболела коронавирусом и ощутила на себе неприятные последствия этой инфекции. Даже несмотря на то, что девушка в сфере фитнеса работает без малого 7 лет и знает, как функционирует ее тело и как в случае чего ему можно помочь, Covid-19 надолго лишил специалиста сил и энергии.

«Даже в легкой форме возникли некоторые сложности с дыханием — было некомфортно дышать. Я считаю, что после такой болезни нельзя просто так взять и начать тренироваться как обычно», — сказала Юлия.

По словам девушки, далеко не все понимают, что к занятиям спортом нужно возвращаться постепенно. Люди склонны впадать в крайности: либо, разбитые после болезни, они полностью перестают поддерживать физическую активность, а зря, либо, что называется, пускаются во все тяжкие, что очень опасно.

Во время реабилитации после Covid-19, занимаясь спортом, по мнению Юлии, стоит уделить внимание различным дыхательным практикам, а также силовым упражнениям, начиная, как говорится, не с «хардкора», а с того, что полегче. «Секта» в каком-то смысле уже реализует идею, предложенную Национальным фитнес-сообществом.

«Каждый месяц на очном отделении отличается новым тренировочным фокусом. В декабре акцент делается как раз на дыхании. Здесь мы преследуем две цели: первая — снизить у учеников уровень тревожности, вторая — поработать над самим дыханием, с диафрагмой. Также мы добавляем «бонусы» в виде, например, медитаций или специальных упражнений. Еще мы снизили интенсивность занятий и работаем с меньшим количеством кардиотренировок», — пояснила Юлия и добавила, что для тех, кто боится не справиться и с такой нагрузкой или давно не тренировался, а также для людей с лишним весом в «Секте» есть специальное направление «лайт». А что касается пользы от подобного рода инициатив для самого фитнес-бизнеса, то идея стать некими центрами реабилитации с точки зрения прибыли клубам, столкнувшимся с весенним локдауном, едва ли поможет, считает руководитель петербургского филиала школы идеального тела «Секта».

Напомним, фитнес-клубы предложили Минздраву подключить их к реабилитации граждан, переболевших коронавирусом в легкой и средней формах тяжести. Соответствующее письмо главе ведомства Михаилу Мурашко направило Национальное фитнес-сообщество (НФС), пишет «Коммерсант». В него входят 1700 фитнес-клубов из 77 регионов России. Они отмечают, что в октябре, откликнувшись на просьбы медицинского сообщества и своих клиентов, разработали специальные программы по профилактике и реабилитации Covid-19 и теперь предлагают оценить их эффективность, а по результатам этой оценки разработать методические рекомендации для медучреждений, включив в них эти программы. При этом часть клубов готовы стать базами для реабилитации. Gazeta.SPb рассказывала, что по этому поводу думают спортсмены, руководители спортивных учебных заведений и аналитики.