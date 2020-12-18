В России Петербурге зафиксировано 3757 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3757 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1825 человек. Из них 10 – в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 1425 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 552 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исхода. При этом вылечились 26 093 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 49 762 летальных исхода, выздоровели 2 228 633 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.