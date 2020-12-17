Маркус Берг объяснил, почему не захотел играть за «Зенит»

Трансфер мог состояться в 2010 году, но футболист отказался от предложения.

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал о желании «Зенита» заключить с ним контракт. Предложение поступило около десяти лет назад, что игрок отказался от него. Об этом пишет Sport24.

Берг объяснил, что в 2010-м году не хотел переезжать в Россию. Он планировал играть за «Гамбург», поэтому ответил отказом «Зениту».

Напоминаем, что сейчас нападающий играет за «Краснодар» – к команде он присоединился в 2019 году. В текущем сезоне РПЛ Берг сыграл в 14 матчах и смог забить восемь голов.

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