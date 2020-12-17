Пресс-конференция Путина длилась чуть дольше четырех часов

За это время президент ответил на вопросы разного характера: и о пандемии, и об интимном видео Дзюбы.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоявшаяся сегодня, 17 декабря, длилась чуть дольше четырех часов. Мероприятие состоялось в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Журналисты задавали вопросы со специальных площадок, также президенту зачитывали вопросы от россиян.

За несколько часов удалось охватить множество тем. Путин рассказал, как коронавирус повлиял на экономику России, о мерах поддержки граждан, а также о том, что не смотрел интимное видео с участием Артема Дзюбы.

В конце президент отметил, что, если выпивает, то обязательно «за Россию» и посоветовал гражданам контролировать количество выпитого алкоголя на новогодних праздниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин не решил, пойдет ли на выборы в 2024-м году.