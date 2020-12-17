Пресс-конференция Путина длилась чуть дольше четырех часов

Пресс-конференция Путина длилась чуть дольше четырех часов
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Фото: скриншот трансляции

За это время президент ответил на вопросы разного характера: и о пандемии, и об интимном видео Дзюбы.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоявшаяся сегодня, 17 декабря, длилась чуть дольше четырех часов. Мероприятие состоялось в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Журналисты задавали вопросы со специальных площадок, также президенту зачитывали вопросы от россиян.

За несколько часов удалось охватить множество тем. Путин рассказал, как коронавирус повлиял на экономику России, о мерах поддержки граждан, а также о том, что не смотрел интимное видео с участием Артема Дзюбы.

В конце президент отметил, что, если выпивает, то обязательно «за Россию» и посоветовал гражданам контролировать количество выпитого алкоголя на новогодних праздниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин не решил, пойдет ли на выборы в 2024-м году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин пресс-конференция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми в 2021 году
Пресс-конференция Путина длилась чуть дольше четырех часов
На Литовской сбили пешехода: женщина пыталась перебежать дорогу
В Петербурге отложили стройку на месте манежа Финляндского полка на Васильевском
Маркус Берг объяснил, почему не захотел играть за «Зенит»
Петербург передаст РПЦ историческое здание на Октябрьской набережной
Google оштрафовали на 3 млн рублей за выдачу запрещенной информации
В Петербурге похитили человека на Дачном проспекте, введен план ...