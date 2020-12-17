Путин не решил, пойдет ли на выборы в 2024-м году

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не принял решение, участвовать ли в выборах в 2024-го года.

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг, 17 декабря.

Владимир Путин отметил, что руководствуется правилом: если что-то пойдет на благо государства, то это того стоило.

Инициатором поправки об обнулении президентских сроков стала Валентина Терешкова. Изменения позволяют Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференция Владимир Путин отметил, что авторами поправок в конституцию стали граждане страны.

«Прежняя конституция принималась у в условиях боевых действий в Москве, люди гибли, танки стреляли. Память такая, что стараемся выкинуть самое плохое. Но это было», — рассказал президент РФ