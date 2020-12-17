Петербургскую подземку украсили к новогодним праздникам

На украшение станций метро ушло более двух сотен гирлянд. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

На украшение станций метро ушло более двух сотен гирлянд. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Станции и вагоны петербургского метрополитена засияли праздничными огнями, которые послужат для создания новогоднего настроения у жителей и гостей Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», всего в Северной столице находится 29 станций метро. На их украшение ушло более двух сотен гирлянд, около двух километров дюралайтов, десятки световых завес, 24 метровые снежинки, четыре светодиодных светильника-прожектора и пять баннеров.

Для украшения вагонов использовали по 350 больших плакатов, 100 стикеров над окнами и 200 новогодних постеров. А в лайтбоксы на гребенках и баллюстрадах эскалаторов поместили поздравительные плакаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, во сколько обойдется праздничное оформление четырем районам Петербурга.