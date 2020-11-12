Во сколько обойдется праздничное оформление четырем районам Петербурга

Gazeta.SPb.ru изучила госзакупки четырех районов Петербурга и рассказывает, во сколько обойдется их новогоднее преображение.

Центральный район планируют «приодеть» к праздникам за 17 с половиной миллионов рублей. Соответствующая заявка 5 ноября была размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. Среди наименований товаров, работ и услуг по контракту значатся объекты и сооружения для отдыха. В прошлом году, как рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru глава администрации Центрального района Максим Мейксин, на украшение было потрачено 36 с лишним миллионов рублей.

Напомним, что в 2020 году на подготовку и реализацию оформления города к Новому году и Рождеству потратят 182 миллиона рублей, что на 25% меньше прошлогодних затрат. Отметим, что украшением города — его основных магистралей, исторических и значимых мест — занимается ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

«Он направляет администрациям адресную программу размещения украшений в районе. Администрация, учитывая представленную адресную программу, размещает украшения на территории, которая не задействована городским центром», — пояснил Максим Мейксин.

Согласно заявке, размещенной на портале госзакупок в июне, Невский район Петербурга нарядят на 18 с половиной миллионов рублей. В эту сумму входят в том числе услуги по монтажу различных изделий.

Выполнение работ по оформлению территории Московского района к Новому 2021 год и Рождеству Христову обойдется бюджету в 10 с лишним миллионов рублей.

Чуть больше, почти 13 миллионов, уйдут на один из самых отдаленных районов города — Красносельский. Соответствующая заявка появилась 2 ноября. Среди наименований товаров значатся игрушки и елочные украшения на сумму 1,6 млн рублей. В условия контракта входят поставка, монтаж и подключение к сетям наружного освещения оборудования, передаваемого в собственность заказчика, а также его аренда, демонтаж и хранение.

Напомним, что комитет по печати и взаимодействию со СМИ не планирует из-за пандемии коронавируса сокращать программу подготовки города к Новому году и Рождеству. «Настроение жителей остается приоритетным», — сообщил нашему корреспонденту глава ведомства Владимир Рябовол. Более того, праздничное оформление в этом году появится даже в удаленных от центра районах.