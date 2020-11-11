Пандемия коронавируса уничтожает надежды петербуржцев на новогодние корпоративы

Сфера ивентов оказалась одной из наиболее пострадавших в пандемию коронавируса. Новогодние праздники, — самые пиковые дни для организаторов мероприятий, — также находятся под угрозой срыва.

В агентстве LanaEvent отмечают, что спрос на ивенты снизился на 80% по сравнению с прошлым годом. Аналогичные неутешительные выводы представила компания Event Club. Предприниматели считают, что причиной этого являются не только страх распространения вируса, но и возможные новые ограничения, которые вводятся очень быстро, и их невозможно предугадать.

Бизнесмены отмечают, что в Петербурге постепенно воплощают весенний сценарий — фуд-корты и концерты уже запрещены. Крупные клиенты ивенторов занимают «выжидательные позиции», передает слова директора Event Club Екатерины Суслиной «Мойка78». Организаторы мероприятий, в свою очередь, идут навстречу, гарантируя заказчикам полное возвращение средств в случае отмены корпоратива.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве новогодние мероприятия также находятся под угрозой срыва.