Пандемия коронавируса не повлияет на оформление Петербурга к Новому году и Рождеству

Настроение петербуржцев важнее, поэтому сокращать программу подготовки города к новогодним и рождественским праздникам в связи с эпидемией Covid-19 комитет по печати и взаимодействию со СМИ не планирует.

Централизованное оформление Северной столицы к Новому году и Рождеству Христову не предполагает элементов, которые могли бы повлиять на распространение новой коронавирусной инфекции. А значит каких-то специальных мер, например, обработки украшений или особого их расположения не потребуется.

«Сокращать программу не планируется. Несмотря на все сложности, связанные с эпидемией, настроение жителей города в его подготовке к праздникам остается приоритетным», — сообщил корреспонденту Gazeta.SPb.ru председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Напомним, что менять к Новому году свой повседневный облик Петербург традиционно начинает в ноябре, а еще через месяц он полностью преображается. Так, в городе уже появились первые елки — их установили рядом с крупными гипермаркетами. Петербургские власти хоть и подумывают отменить большинство праздничных мероприятий, однако самое главное — на Дворцовой площади — точно состоится. А «героиней» новогодних гуляний станет натуральная «зеленая красавица» — дерево не ниже 25 метров установят в период с 10 по 20 декабря.

Праздничное оформление также должны получить ТЮЗ, «Дом книги» на канале Грибоедова, БКЗ «Октябрьский». Фасады зданий и опоры освещения планируется украсить световыми композициями. Согласно данным на портале госзакупок, преображение Петербурга к главному зимнему празднику обойдется бюджету в 20,3 млн рублей.

Кстати, петербуржцы не раз отмечали самые сказочные места новогоднего Петербурга. В разные годы личные рейтинги горожан возглавляли нарядная ель и циферблат у Гостиного двора, украшения над рекой Фонтанкой и каналом Грибоедова, «волшебный» паровоз у Нарвских ворот, звезды над Новой Голландией, рождественский вертеп у Казанского собора и многое другое.